x
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 09:26
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Вице-президент Вэнс признал, что разоружать ХАМАС некому

США
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 20 октября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 08:53
Вице-президент Вэнс признал, что разоружать ХАМАС некому
AP Photo/Alex Brandon

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, который в ближайшее время должен прибыть в Израиль, прокомментировал нарушение террористической группировкой ХАМАС условий прекращения огня в секторе Газы.

"На сегодняшний день в Газе никакой инфраструктуры в сфере безопасности, которая бы обеспечила, что ХАМАС будет разоружен", – сказал он, призвав арабские государства Персидского залива создать такую инфраструктуру.

Он предпочел не переоценивать вспышку конфликта, заявив, что это типично для начала перемирия. "ХАМАС будет стрелять, Израиль будет отвечать. Это лучший шанс на мир, но все равно будут взлеты и падения. Мы будем следить за ситуацией", – заявил политик.

Коснулся он и военных действий между Россией и Украиной. По его словам, президент США Дональд Трамп еще не принял решение, поставлять ли Украине ракеты "Томогавк".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 октября 2025

"Словно там взорвали ядерную бомбу". Интервью Кушнера и Виткоффа о Газе на канале CBS
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2025

Трамп: возможно, нападение на израильских военных совершили "мятежники" в рядах ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

СМИ: на предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США