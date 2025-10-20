Вице-президент Вэнс признал, что разоружать ХАМАС некому

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, который в ближайшее время должен прибыть в Израиль, прокомментировал нарушение террористической группировкой ХАМАС условий прекращения огня в секторе Газы.

"На сегодняшний день в Газе никакой инфраструктуры в сфере безопасности, которая бы обеспечила, что ХАМАС будет разоружен", – сказал он, призвав арабские государства Персидского залива создать такую инфраструктуру.

Он предпочел не переоценивать вспышку конфликта, заявив, что это типично для начала перемирия. "ХАМАС будет стрелять, Израиль будет отвечать. Это лучший шанс на мир, но все равно будут взлеты и падения. Мы будем следить за ситуацией", – заявил политик.

Коснулся он и военных действий между Россией и Украиной. По его словам, президент США Дональд Трамп еще не принял решение, поставлять ли Украине ракеты "Томогавк".