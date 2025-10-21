Нетаниягу встретился с главой египетской разведки и обсудил с ним план Трампа

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с прибывшим в Израиль руководителем египетской разведки Хасаном Рашидом, чтобы обсудить план Трампа и переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Канцелярия премьер-министра подтвердила факт встречи, отмечает новостная служба "Кан", что является редким шагом для подобного уровня контактов. В официальном заявлении канцелярии премьера сказано, что стороны обсудили продвижение инициативы президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, египетско-израильские отношения, укрепление мира между странами и другие региональные вопросы.

Почти одновременно с Хасаном Рашидом в Израиль прибыл вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Первым пунктом его визита в Израиле стало посещение созданного в Кирьят-Гате штаба по координации действий Израиля и США в рамках плана Трампа по реализации прекращения огня в секторе Газы. В Израиле также находятся посланники Трампа Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.