x
21 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу встретился с главой египетской разведки и обсудил с ним план Трампа

Биньямин Нетаниягу
Египет
Мирные соглашения
время публикации: 21 октября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 14:54
Нетаниягу встретился с главой египетской разведки и обсудил с ним план Трампа
Sraya Diamant/POOL

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с прибывшим в Израиль руководителем египетской разведки Хасаном Рашидом, чтобы обсудить план Трампа и переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Канцелярия премьер-министра подтвердила факт встречи, отмечает новостная служба "Кан", что является редким шагом для подобного уровня контактов. В официальном заявлении канцелярии премьера сказано, что стороны обсудили продвижение инициативы президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, египетско-израильские отношения, укрепление мира между странами и другие региональные вопросы.

Почти одновременно с Хасаном Рашидом в Израиль прибыл вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Первым пунктом его визита в Израиле стало посещение созданного в Кирьят-Гате штаба по координации действий Израиля и США в рамках плана Трампа по реализации прекращения огня в секторе Газы. В Израиле также находятся посланники Трампа Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

В Израиль прибыл глава египетской разведки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прибыл в Израиль. Ожидаются пробки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

Самолет египетской разведки приземлился в Израиле