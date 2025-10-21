Двое военнослужащих легко ранены на юге сектора Газы

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что утром 21 октября на юге сектора Газы танк ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство. В результате взрыва легкие ранения получили двое военнослужащих. Они доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

ЦАХАЛ проводит расследование, цель которого выяснить: было ли взрывное устройство установлено до вступления в силу режима прекращения огня или после. В случае, если выяснится, что боевиками было нарушено соглашение, ЦАХАЛ рассмотрит варианты ответных действий.