За домогательства к девочке в автобусе в Хадере арестован арабский подросток

Несовершеннолетний житель Джиср ас-Зарки подозревается в том, что во время поездки в автобусе в Хадере он приставал к несовершеннолетней пассажирке и совершил в отношении нее развратные действия.

Сотрудники полиции Хадеры после получения заявления от пострадавшей собрали улики, установили личность подозреваемого и при содействии полиции Джиср ас-Зарки арестовали его.

Подросток пытался сбежать, но после преследования он все же был задержан. После допроса подозреваемый помещен под стражу, следствие будет просить продлить срок его ареста.