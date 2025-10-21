x
За домогательства к девочке в автобусе в Хадере арестован арабский подросток

время публикации: 21 октября 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 09:44
За домогательства к девочке в автобусе в Хадере арестован арабский подросток
Пресс-служба полиции Израиля

Несовершеннолетний житель Джиср ас-Зарки подозревается в том, что во время поездки в автобусе в Хадере он приставал к несовершеннолетней пассажирке и совершил в отношении нее развратные действия.

Сотрудники полиции Хадеры после получения заявления от пострадавшей собрали улики, установили личность подозреваемого и при содействии полиции Джиср ас-Зарки арестовали его.

Подросток пытался сбежать, но после преследования он все же был задержан. После допроса подозреваемый помещен под стражу, следствие будет просить продлить срок его ареста.

