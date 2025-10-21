Нетаниягу намерен вновь бойкотировать церемонию памяти Рабина
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, через приближенных, что не намерен принимать участие в государственной церемонии памяти Ицхака Рабина.
Нетаниягу бойкотирует эти мероприятия, начиная с 2021 года. В последние, предшествовавшие этому решению годы, глава правительства утверждал, что государственные церемонии превратились в политические, а также в бесконечные попытки заклеймить позором весь правый лагерь, и его лично.
Церемония состоится 3 ноября.