Израиль

Нетаниягу намерен вновь бойкотировать церемонию памяти Рабина

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 21 октября 2025 г., 14:15
Нетаниягу намерен вновь бойкотировать церемонию памяти Рабина
Marc Israel Sellem/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, через приближенных, что не намерен принимать участие в государственной церемонии памяти Ицхака Рабина.

Нетаниягу бойкотирует эти мероприятия, начиная с 2021 года. В последние, предшествовавшие этому решению годы, глава правительства утверждал, что государственные церемонии превратились в политические, а также в бесконечные попытки заклеймить позором весь правый лагерь, и его лично.

Церемония состоится 3 ноября.

