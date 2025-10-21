С начала войны "Железные мечи" на 600% вырос призыв друзов с Голанских высот

После "черной субботы" 7 октября 2023 года и с началом войны "Железные мечи" в армию призвались около 150 друзов с Голанских высот, тогда как до войны их было всего четверо. Речь идет о 120 резервистах и 30 солдатах-срочниках, сообщает "Исраэль а-Йом".

Кроме того, в отряды быстрого реагирования, обеспечивающие безопасность населенных пунктов, вступают все больше друзов Голанских высот – община извлекла уроки из событий 7 октября.

Если друзы Галилеи и Кармельского нагорья по закону обязаны служить в армии, и более 80% из молодых друзов призываются ежегодно, то жители Голан, остававшихся под управлением Сирии до 1967 года, призыву не подлежали, и десятилетиями сохраняли верность режиму Асада. Они считались израильскими жителями без гражданства, и служба в ЦАХАЛе воспринималась для них как табу.

После падения режима Асада и резни в друзских деревнях в Сирии ситуация изменилась, и в армии зафиксировали рост призыва друзов Голан более чем на 600%. 120 призвавшихся в ЦАХАЛ друзов с Голанских высот проходят базовую военную подготовку, после чего распределяются в различные подразделения, включая "Голани", МАГАВ и даже ВВС.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что в отношении друзов Голан важны не цифры, а сам сдвиг в сознании: если раньше они служили тайно, сегодня они гордятся тем, что носят форму и сражаются в рядах Армии обороны Израиля. При этом в ЦАХАЛе действуют осторожно: при общем призывном потенциале друзов с Голан в 2000 молодых людей в возрасте 18-25 лет не планируется агрессивная призывная кампания, упор делается на сопровождение и поддержку. Тем, кто плохо владеет ивритом, предоставляют курсы языка и занятия по программе армейского Управления образования.

Параллельно с этим наблюдается и рост заявлений о получении гражданства Израиля: с начала 2025 года подано более 1000 заявок, что в несколько раз превышает показатели прошлых лет. Ожидается, что в течение года половина друзов Голан будут иметь полное израильское гражданство.