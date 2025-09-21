x
21 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ расследует гибель случайных прохожих при ликвидации боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 21 сентября 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 21:21
ЦАХАЛ расследует гибель случайных прохожих при ликвидации боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию боевика "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле, на юге Ливана. Военные подчеркивают: боевик действовал в центре жилого квартала, что является грубым нарушением договоренностей с правительством Ливана.

В результате этой атаки погибли несколько человек, непричастных к террористической деятельности. "ЦАХАЛ сожалеет о любом причинении вреда простым гражданам и делает все возможное, чтобы избежать таких случаев", – подчеркивается в сообщении.

ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.

Ранее ливанские источники сообщили, что беспилотник ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в Бинт-Джбейле. Судя по фотографиям с места событий, цель была поражена. Источники утверждают, что в результате удара пострадал легковой автомобиль, мимо которого проезжал мотоцикл, являвшийся израильской целью. Минздрав Ливана сообщил, что в результате инцидента погибли пять человек, в том числе трое детей.

Арабские СМИ сообщают, что гибель детей вызвала волну возмущения в Ливане.

Израиль
