Боевики ХАМАСа казнили трех жителей Газы за сотрудничество с Израилем

21 сентября 2025 г.
Боевики ХАМАСа казнили трех жителей Газы за сотрудничество с Израилем
AP Photo/Mohammed Hajjar

Боевики ХАМАСа публично казнили в городе Газа трех местных жителей, обвинив их в "коллаборационизме" с Израилем.

Очевидцы, опубликовавшие видео расправы в социальных сетях, утверждают, что их принудили присутствовать на казни.

На кадрах видно, как вооруженные люди в масках поставили на колени трех связанных мужчин и расстреляли их из автоматического оружия.

Израиль
