Боевики ХАМАСа казнили трех жителей Газы за сотрудничество с Израилем
время публикации: 21 сентября 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 21:04
Боевики ХАМАСа публично казнили в городе Газа трех местных жителей, обвинив их в "коллаборационизме" с Израилем.
Очевидцы, опубликовавшие видео расправы в социальных сетях, утверждают, что их принудили присутствовать на казни.
На кадрах видно, как вооруженные люди в масках поставили на колени трех связанных мужчин и расстреляли их из автоматического оружия.
