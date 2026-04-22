ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены двое террористов. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в районе Салуки на юге Ливана были ликвидированы двое боевиков, которые нарушили условия прекращения огня, пересекли передовую линию обороны и приблизились к израильским силам, создав непосредственную угрозу.

После их обнаружения ВВС Израиля нанесли удар, в результате которого оба боевика были убиты.

В армии также заявляют, что бойцы 7-й бригадной группы 36-й дивизии продолжают действовать южнее передовой линии обороны, уничтожая инфраструктуру "Хизбаллы" и оружейные склады террористов.