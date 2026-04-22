22 апреля 2026
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 апреля 2026
|
22 апреля 2026
|
последняя новость: 10:47
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены двое террористов. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 апреля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 10:36
ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены двое террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в районе Салуки на юге Ливана были ликвидированы двое боевиков, которые нарушили условия прекращения огня, пересекли передовую линию обороны и приблизились к израильским силам, создав непосредственную угрозу.

После их обнаружения ВВС Израиля нанесли удар, в результате которого оба боевика были убиты.

В армии также заявляют, что бойцы 7-й бригадной группы 36-й дивизии продолжают действовать южнее передовой линии обороны, уничтожая инфраструктуру "Хизбаллы" и оружейные склады террористов.

Израиль
929-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии