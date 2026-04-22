ЦАХАЛ разместит на границах пикапы с пулеметами

На база технического обслуживания и модернизации ЦАХАЛа в Хайфе запущена линия переоборудования новых пикапов Isuzu D-Max в вооруженную конфигурацию с пулеметом MAG, сообщает портал Walla.

Пулемётная установка в кузове получит частичную защиту от огня, не препятствующую обнаружению угроз и их поражению. До сих пор в израильской армии MAG устанавливался исключительно на тяжелую бронетехнику. Монтаж на пикапы обеспечит пограничным силам немедленную огневую поддержку при возникновении угроз, без ожидания ударных БПЛА, боевых вертолетов или бронемашин.

По словам командира производственного подразделения базы, подполковника Ш., наличие вооруженных пикапов должно повысить боевую эффективность сил, отвечающих за охрану границ.

Следует отметить, что первым подразделением ЦАХАЛа, действовавшим на джипах с пулеметами, были "Шуалей Шимшон" в составе бригады "Гивати", еще в 1948 году.