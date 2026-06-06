Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции
время публикации: 06 июня 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 18:09
Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.
В финале она победила польку Майю Хвалинську 6:3, 6:2.
Финал продолжался 83 минуты.
Мирра Андреева впервые стала победительницей турнира "Большого шлема".
Майя Хвалинська (114-я ракетка мира) - первая финалистка Открытого чемпионата Франции, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.
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