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Спорт

Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 06 июня 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 18:09
Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

В финале она победила польку Майю Хвалинську 6:3, 6:2.

Финал продолжался 83 минуты.

Мирра Андреева впервые стала победительницей турнира "Большого шлема".

Майя Хвалинська (114-я ракетка мира) - первая финалистка Открытого чемпионата Франции, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.

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