МИД Ирана заявил, что действия США нарушают соглашение о прекращении огня
время публикации: 06 июня 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:55
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары по радарам и другим объектам в районе Сирика и на острове Кешм, нанесенные ВС США рано утром в субботу, 6 июня,представляют собой "явное нарушение соглашения о прекращении огня" и являются "актом агрессии против национального суверенитета".
В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Исламской республики подчеркивается, что Тегеран ответит на эти действия в рамках своего "права на самооборону".