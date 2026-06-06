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Ближний Восток

МИД Ирана заявил, что действия США нарушают соглашение о прекращении огня

Иран
Война с Ираном
США
время публикации: 06 июня 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 16:55

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары по радарам и другим объектам в районе Сирика и на острове Кешм, нанесенные ВС США рано утром в субботу, 6 июня,представляют собой "явное нарушение соглашения о прекращении огня" и являются "актом агрессии против национального суверенитета".

В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Исламской республики подчеркивается, что Тегеран ответит на эти действия в рамках своего "права на самооборону".

Ближний Восток
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