Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 апреля, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. Туман на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 8-20 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 12-20, в Эйлате – 16-26, в Беэр-Шеве – 8-24, на побережье Мертвого моря – 16-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 9-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-24, на Голанских высотах – 8-22.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-понедельник – местами дожди. Во вторник – повышение температуры, малооблачно.