Более 40 израильтян, прорвавшихся в Сирию, задержаны и переданы полиции

время публикации: 22 апреля 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 15:45
Более 40 израильтян, прорвавшихся в Сирию, задержаны и переданы полиции
Сотрудники полиции Северного округа прибыли к району сирийско-израильской границы после сообщения о нескольких десятках нарушителей, которые прорвались через границу на сирийскую территорию и забаррикадировались в буферной зоне.

После совместной операции с военнослужащими ЦАХАЛа нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет, что израильтяне углубились на сотни метров на сирийскую территорию. Израильские военнослужащие, действовавшие в этом районе, вернули всех нарушителей на территорию страны. ЦАХАЛ осуждает инцидент, подчеркивая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАХАЛа.

Полиция напоминает, что нахождение в районах, прилегающих к пограничному заграждению, запрещено и опасно. Пересечение границы с Сирией или Ливаном является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Десятки израильтян прорвались на территорию Сирии и забаррикадировались на крыше здания