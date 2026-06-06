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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения ХАМАСа на юге Газы

Газа
Ликвидация
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 06 июня 2026 г., 21:34 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 21:38
ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения ХАМАСа на юге Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 6 июня силы ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газа Махнада Атмана Ясина Фаруану – командира одного из подразделений военного крыла ХАМАСа. Он был уничтожен точечным ударом с воздуха.

По данным спецслужб, на протяжении всей войны боевик планировал и осуществлял атаки на израильских военных. Он представлял непосредственную угрозу для действующих в районе сил ЦАХАЛа.

Израиль
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