ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения ХАМАСа на юге Газы

В ночь на 6 июня силы ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газа Махнада Атмана Ясина Фаруану – командира одного из подразделений военного крыла ХАМАСа. Он был уничтожен точечным ударом с воздуха.

По данным спецслужб, на протяжении всей войны боевик планировал и осуществлял атаки на израильских военных. Он представлял непосредственную угрозу для действующих в районе сил ЦАХАЛа.