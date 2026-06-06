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NYT: Израиль установил шпионское ПО на устройства американских военных и следил за командой Трампа

США
Израиль
время публикации: 06 июня 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 21:00
NYT: Израиль установил шпионское ПО на устройства американских военных и следил за командой Трампа
Chaim Goldberg/Flash90

Американские спецслужбы фиксируют резкое усиление израильской разведывательной деятельности против США, сообщает New York Times. Уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля повышен с "высокого" до "критического" – максимального.

По информации издания, в докладе разведывательного управления США упомянуто, что американские военные, находившиеся в Израиле, обнаружили на своих устройствах шпионское программное обеспечение.

В статье говорится, что израильские спецслужбы прослушивали американских участников переговоров с Ираном – в частности, личного посланника Трампа Стива Виткоффа, заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби и его заместителя Майкла Димино.

По данным издания, Израиль и США давно знают о взаимной слежке и традиционно ее терпят. Однако на этот раз, по словам американских чиновников, Израиль зашел слишком далеко, пытаясь выведать стратегию Трампа и его позицию на переговорах с Ираном.

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