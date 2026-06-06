Полицией задержан мужчина, сорвавший "радужные" флаги в центре Яффо
время публикации: 06 июня 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 21:19
21-летний житель Тель-Авива задержан полицией по подозрению в срыве флагов ЛГБТ на площади Часов в Яффо. Полиция полагает, что преступление было совершено на почве ненависти.
Инцидент произошел вечером 5 июня. Очевидцы сообщили в полицию о том, что некий мужчина срывает "радужные флаги" на центральной площади в Яффо. Прибывшие на место полицейские обнаружили два валяющихся на земле флага, было начато расследование.
После допроса подозреваемый был отпущен под ограничительные условия.
"Полиция Израиля серьезно относится к любым проявлениям ненависти в отношении символов и ценностей различных общин и добьется привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона", – говорится в заявлении полиции.
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