Полицией задержан мужчина, сорвавший "радужные" флаги в центре Яффо

21-летний житель Тель-Авива задержан полицией по подозрению в срыве флагов ЛГБТ на площади Часов в Яффо. Полиция полагает, что преступление было совершено на почве ненависти.

Инцидент произошел вечером 5 июня. Очевидцы сообщили в полицию о том, что некий мужчина срывает "радужные флаги" на центральной площади в Яффо. Прибывшие на место полицейские обнаружили два валяющихся на земле флага, было начато расследование.

После допроса подозреваемый был отпущен под ограничительные условия.

"Полиция Израиля серьезно относится к любым проявлениям ненависти в отношении символов и ценностей различных общин и добьется привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона", – говорится в заявлении полиции.