ВВС перехватили беспилотник "Хизбаллы", направленный на израильских солдат
время публикации: 22 апреля 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 15:19
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад боевики "Хизбаллы" запустили ударный беспилотник в направлении израильских военнослужащих, действующих в районе южного Ливана.
БПЛА был перехвачен ВВС ЦАХАЛа и не пересек воздушную границу. В соответствии с политикой, тревога не объявлялась, поскольку израильским населенным пунктам не было угрозы.
Речь идет о грубом нарушении "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня.