ВВС перехватили беспилотник "Хизбаллы", направленный на израильских солдат

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад боевики "Хизбаллы" запустили ударный беспилотник в направлении израильских военнослужащих, действующих в районе южного Ливана.

БПЛА был перехвачен ВВС ЦАХАЛа и не пересек воздушную границу. В соответствии с политикой, тревога не объявлялась, поскольку израильским населенным пунктам не было угрозы.

Речь идет о грубом нарушении "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня.