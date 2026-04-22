последняя новость: 15:26
ВВС перехватили беспилотник "Хизбаллы", направленный на израильских солдат

время публикации: 22 апреля 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 15:19
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад боевики "Хизбаллы" запустили ударный беспилотник в направлении израильских военнослужащих, действующих в районе южного Ливана.

БПЛА был перехвачен ВВС ЦАХАЛа и не пересек воздушную границу. В соответствии с политикой, тревога не объявлялась, поскольку израильским населенным пунктам не было угрозы.

Речь идет о грубом нарушении "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня.

