Десятки израильтян прорвались на территорию Сирии и забаррикадировались на крыше здания

Несколько десятков молодых людей пересекли границу с Сирией и забаррикадировались в буферной зоне: они требуют позволить поселенцам основать поселок в этом районе. Как сообщает в среду, 22 апреля, "Сругим", примерно 45 активистов движения "Пионеры А-Башана" ("Халуцей А-Башан) пересекли границу в районе Мадждаль-Шамса в направлении сирийского населенного пункта Хадер.

Мадждаль-Шамс и Хадер это друзские деревни, которые были разделены согласно соглашению о прекращении огня после Шестидневной войны. Из-за отсутствия в те годы средств связи в друзских деревнях друзы с сирийской стороны поднимались на высокий холм у линии границы напротив Мадждаль-Шамса и оттуда криками переговаривались со своими родственниками, после чего холм получил название "Гиват а-Цаакот", Холм Криков.

После падения режима Башара Асада израильские войска заняли пояс безопасности в районе А-Башана, включая деревню Хадер, и друзы как с сирийской, так и с израильской стороны теперь призывают Израиль аннексировать Хадер. Друзы поддерживают идею создания еврейских поселений на территориях, которые Израиль занял после падения режима Асада.

Представители движения "Пионеры А-Башана" в соответствии со своей политикой ненасилия решили забаррикадироваться на крыше здания между Мадждаль-Шамсом и Хадером, некоторые забрались на деревья и приковали себя к ним, чтобы помешать эвакуации. Участники акции требуют от государства позволить поселенческому ядру официально и по согласованию поселиться в этом районе, и тогда они обещают уйти.