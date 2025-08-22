x
22 августа 2025
22 августа 2025
22 августа 2025
последняя новость: 19:10
22 августа 2025
Израиль

Задержан террорист, накануне осуществивший теракт в восточной Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
Теракт
время публикации: 22 августа 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 19:12
Задержан террорист, накануне осуществивший теракт в восточной Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Менее чем за сутки силам ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа и полиции удалось задержать террориста, совершившего теракт в восточной Самарии, около 458-й дороги.

Были проведены целенаправленные поиски в деревне Аль-Муайр, прилегающей к месту теракта; в ходе этих поисков был задержан террорист. Задержанный является жителем деревни, ему около 30 лет, во время допроса в ШАБАКе он предоставил улики, связывающие его с терактом.

Кроме того, в ходе обысков был найден пистолет, который, по имеющимся данным, использовал подозреваемый.

Силы бригады "Биньямин" продолжают действовать в деревне, выявляя факты подстрекательской и террористической деятельности.

Напомним, 21 августа, рано утром, террорист открыл огонь по израильским гражданам недалеко от Ади-Ад. После этого между ним и мирными жителями завязалась драка. В ходе инцидента гражданин Израиля получил легкие ранения, он был доставлен в больницу.

