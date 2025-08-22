x
22 августа 2025
Израиль

Активисты, требующие подписания сделки по заложникам, заблокировали шоссе 6

Заложники
время публикации: 22 августа 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 19:29
Активисты, требующие подписания сделки по заложникам, заблокировали шоссе 6
Фото: Уриэль Эвен Сапир, Штаб семей заложников

Активисты, требующие немедленного подписания сделки с ХАМАСом и освобождения заложников, заблокировали шоссе 6 в северном направлении возле Эльякима.

Они заявили, что "не будет никаких шабатов, пока все заложники не вернутся и война не закончится".

Эйнав Цангаукер, мать заложника Матана Цангаукера, выступила перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, заявив: "Пока Нетаниягу сидит за шабатним столом, мы здесь, на улице, боремся за спасение наших детей. Вместо того, чтобы сказать "да" сделке, он идет на захват сектора Газы, чтобы убить моего Матана и остальных живых заложников, которые переживают свой Холокост и живы до сих пор вопреки всему".

