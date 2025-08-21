В Ашдоде автомобиль сбил ребенка и мужчину

На бульваре А-Наси Вайцман в Ашдоде автомобиль сбил двух пешеходов. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали 6-летний мальчик и мужчина примерно 50 лет.

Ребенок получил множественные травмы, его состояние тяжелое. Мужчина при падении ударился головой, его состояние средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Асута".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.