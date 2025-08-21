x
21 августа 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 21:50
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ашдоде автомобиль сбил ребенка и мужчину

ДТП
время публикации: 21 августа 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 21:20
В Ашдоде автомобиль сбил ребенка и мужчину
Пресс-служба МАДА

На бульваре А-Наси Вайцман в Ашдоде автомобиль сбил двух пешеходов. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали 6-летний мальчик и мужчина примерно 50 лет.

Ребенок получил множественные травмы, его состояние тяжелое. Мужчина при падении ударился головой, его состояние средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Асута".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Автобус столкнулся с рабочим транспортом в Самарии, погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

В ДТП возле Кфар-Монаш тяжело травмирован велосипедист
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

Десятки депортированных из Ирана беженцев погибли в ДТП на западе Афганистана