Автобус столкнулся с машиной в Самарии, погиб мужчина
время публикации: 21 августа 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 15:14
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. На месте ДТП оказался заблокирован мужчина в возрасте около 50 лет, в результате аварии он получил множественные травмы.
После медицинских проверок медики были вынуждены констатировать смерть мужчины: попытки реанимировать его оказались безуспешными.