21 августа 2025
Автобус столкнулся с машиной в Самарии, погиб мужчина

время публикации: 21 августа 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 15:14
Автобус столкнулся с машиной в Самарии, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. На месте ДТП оказался заблокирован мужчина в возрасте около 50 лет, в результате аварии он получил множественные травмы.

После медицинских проверок медики были вынуждены констатировать смерть мужчины: попытки реанимировать его оказались безуспешными.

