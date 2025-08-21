Автобус столкнулся с машиной в Самарии, погиб мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. На месте ДТП оказался заблокирован мужчина в возрасте около 50 лет, в результате аварии он получил множественные травмы.

После медицинских проверок медики были вынуждены констатировать смерть мужчины: попытки реанимировать его оказались безуспешными.