В ДТП возле Кфар-Монаш тяжело травмирован велосипедист
время публикации: 20 августа 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 21:33
На 5712-й трассе, недалеко от поселка Кфар-Монаш, автомобиль сбил велосипедиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель-Яфе", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
