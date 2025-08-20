В ДТП возле Кфар-Монаш тяжело травмирован велосипедист

На 5712-й трассе, недалеко от поселка Кфар-Монаш, автомобиль сбил велосипедиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель-Яфе", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.