x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 14:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 14:43
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ганц: "Юридическая система не имеет отношения к провалам 7 октября"

Махане Мамлахти
Бени Ганц
время публикации: 22 декабря 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 14:38
Ганц: "Юридическая система не имеет отношения к провалам 7 октября"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 22 декабря, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Нет ничего более антинационального, чем "национальная комиссия", которую создает Нетаниягу. Комиссия, в состав которой войдут депутаты и министры. Как можно смотреть в глаза родителей павших солдат, когда срываются попытки создать государственную следственную комиссию? Пусть не морочат голову – юридическая система не имеет отношения к провалам 7 октября. Мы создадим государственную следственную комиссию. Не потому, что мы хотим нанести удар по Нетаниягу, а потому что это нужно государству Израиль".

"По поводу закрытия "Галей ЦАХАЛ" – можно и нужно взвесить эту возможность. Солдаты точно не должны освещать политические темы. Но все оформлено крайне неудачно, особенно учитывая, что идет предвыборный год", – отметил Ганц.

Отвечая на вопросы журналистов, Ганц сказал, что продолжит баллотироваться до конца, несмотря на опросы, согласно которым он не проходит электоральный барьер: "Я верю, что это необходимо Израилю, это необходимо 80% израильского общества. Тем, кто верит в единство. Я баллотируюсь, а цифры еще изменятся".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Либерман: "Правительство 7 октября создает комиссию по подрыву расследования"