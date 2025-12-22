Ганц: "Юридическая система не имеет отношения к провалам 7 октября"

В понедельник, 22 декабря, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Нет ничего более антинационального, чем "национальная комиссия", которую создает Нетаниягу. Комиссия, в состав которой войдут депутаты и министры. Как можно смотреть в глаза родителей павших солдат, когда срываются попытки создать государственную следственную комиссию? Пусть не морочат голову – юридическая система не имеет отношения к провалам 7 октября. Мы создадим государственную следственную комиссию. Не потому, что мы хотим нанести удар по Нетаниягу, а потому что это нужно государству Израиль".

"По поводу закрытия "Галей ЦАХАЛ" – можно и нужно взвесить эту возможность. Солдаты точно не должны освещать политические темы. Но все оформлено крайне неудачно, особенно учитывая, что идет предвыборный год", – отметил Ганц.

Отвечая на вопросы журналистов, Ганц сказал, что продолжит баллотироваться до конца, несмотря на опросы, согласно которым он не проходит электоральный барьер: "Я верю, что это необходимо Израилю, это необходимо 80% израильского общества. Тем, кто верит в единство. Я баллотируюсь, а цифры еще изменятся".