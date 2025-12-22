ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов на юге Ливана
время публикации: 22 декабря 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 11:25
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации двух террористов "Хизбаллы" в районе Ятар на юге Ливана. Удары были нанесены 21 декабря.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о террористах, пытавшихся восстановить военную инфраструктуру "Хизбаллы", что является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
На прошлой неделе силы 91-й дивизии ЦАХАЛа уничтожили четырех террористов на юге Ливана.
