ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов на юге Ливана

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации двух террористов "Хизбаллы" в районе Ятар на юге Ливана. Удары были нанесены 21 декабря.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о террористах, пытавшихся восстановить военную инфраструктуру "Хизбаллы", что является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

На прошлой неделе силы 91-й дивизии ЦАХАЛа уничтожили четырех террористов на юге Ливана.