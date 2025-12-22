x
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов на юге Ливана

время публикации: 22 декабря 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 11:25
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации двух террористов "Хизбаллы" в районе Ятар на юге Ливана. Удары были нанесены 21 декабря.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о террористах, пытавшихся восстановить военную инфраструктуру "Хизбаллы", что является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

На прошлой неделе силы 91-й дивизии ЦАХАЛа уничтожили четырех террористов на юге Ливана.

