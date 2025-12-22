Правительство единогласно проголосовало за закрытие радиостанции "Галей ЦАХАЛ"

22 декабря правительство Израиля единогласно утвердило решение министра обороны Исраэля Каца о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара заявила: "Решение продиктовано не деловыми мотивами и должно быть отменено".

Напомним, что, по решению министра обороны, радиостанция должна прекратить вещание не позднее 1 марта 2026 года.

Помимо самого предложения, министрам было представлено заключение бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, опубликованное в 2022 году, согласно которому для закрытия радиостанции достаточно решения правительства, и нет необходимости в утверждении закона. Сотрудники радиостанции, не являющиеся военнослужащими, объявили о трудовом конфликте и намерены через суд добиваться отмены решения правительства. Их представляет адвокат Боаз Бен-Цур.

Кабинет министров примет решение о создании рабочей группы, отвечающей за реализацию решения. Речь идет о расторжении договоров с гражданскими лицами, работающими на радиостанции, новых назначениях для военнослужащих, а также о судьбе активов и имущества радиостанции. Будет принято решение о том, в какой форме продолжит работать музыкальная радиостанция "Гальгалац".

С момента решения о закрытии радиостанции будут остановлены все отборочные мероприятия перед призывом новых солдат на службу в "Галей ЦАХАЛ".

Ранее юридический советник правительства Гали Баарав-Миара публиковала заявление, согласно которому "решение о закрытии "Галей ЦАХАЛ" порождает опасение по поводу возможного политического вмешательства в сферу общественного вещания, а также вопросы, касающиеся нарушения свободы СМИ".