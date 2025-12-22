В Хайфе пожарные вызволили женщину из скатившейся с дороги машины
время публикации: 22 декабря 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 13:24
Пожарно-спасательная служба Хайфы успешно провела операцию по спасению женщины из скатившегося с дороги автомобиля: машина упала в палисадник с высоты около полутора метров, и ее двери заклинило.
Поскольку автомобиль оставался неустойчивым, до его стабилизации было опасно извлекать водительницу и даже просто приближаться к машине, которая в любой момент могла рухнуть. Из-за этого спасательная операция затянулась почти на час, и все это время женщину просили не двигаться.
Зафиксировав машину в безопасном положении, пожарные аккуратно извлекли находившуюся за рулем женщину, передав ее медикам для получения медицинской помощи.
