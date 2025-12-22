x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 14:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 14:43
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе пожарные вызволили женщину из скатившейся с дороги машины

время публикации: 22 декабря 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 13:24
В Хайфе пожарные вызволили женщину из скатившейся с дороги машины
Пожарно-спасательная служба Хайфы

Пожарно-спасательная служба Хайфы успешно провела операцию по спасению женщины из скатившегося с дороги автомобиля: машина упала в палисадник с высоты около полутора метров, и ее двери заклинило.

Поскольку автомобиль оставался неустойчивым, до его стабилизации было опасно извлекать водительницу и даже просто приближаться к машине, которая в любой момент могла рухнуть. Из-за этого спасательная операция затянулась почти на час, и все это время женщину просили не двигаться.

Зафиксировав машину в безопасном положении, пожарные аккуратно извлекли находившуюся за рулем женщину, передав ее медикам для получения медицинской помощи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 декабря 2025

70-летний садовник застрял на пальме – потребовалась помощь пожарных и спасателей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2025

Затопление в Бейт-Шикме, эвакуированы семь пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

В Эйлатских скалах спасли нубийского горного козла, сломавшего ногу