Лапид: "Это не комиссия по расследованию, это свидетельство о смерти истины"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 22 декабря, на заседании фракции заявил: "Сегодня на министерскую комиссию по законодательству была вынесена инициатива о создании политической комиссии по расследованию, контролируемой правительством. Прямые виновники катастрофы назначат комиссию по замазыванию правды, единственная цель которой – очистить их от вины. Это им не поможет. Они виновны".

"Эта комиссия не предназначена для установления истины, она предназначена ее похоронить. Политики будут управлять ею, а ее цель – запутать показания, уничтожить доказательства, ввести общественность в заблуждение и обмануть ее. Это не сработает. Семьи погибших не позволят этому случиться. Более 920 павших, наши героические бойцы, не позволят этому случиться. 1200 убитых, более 20 тысяч раненых телом и душой не позволят этому случиться. Мы не позволим этому случиться", – продолжил Лапид.

"Все разговоры и скользкие речи не изменят фактов. Начальник генштаба предупреждал Нетаниягу, глава ШАБАКа предупреждал его, я предупреждал его. Все говорили ему, что катастрофа приближается, а он пренебрегал, игнорировал и привел нас к самой страшной катастрофе в нашей истории. Он передал ХАМАСу почти миллиард долларов в чемоданах с наличными. Он открыл границу для рабочих из Газы. Он передал в сектор огромные объемы цемента и строительных материалов. Он сам сказал: "Нужно поддерживать усиление ХАМАСа и переводить ему деньги – это наша стратегия". Теперь они пытаются стереть реальность, сконструировать ее, обмануть всех нас. В этом предложении у правительства есть контроль над обсуждениями, приглашением свидетелей и формированием повестки дня. Они будут расследовать покойного Ицхака Рабина задолго до того, как начнут расследовать Нетаниягу", – сказал лидер оппозиции.

"Это не комиссия по расследованию, это свидетельство о смерти истины. Они хотят произвести контрольный выстрел по фактам, по всему, что произошло. Я не готов участвовать в политической комиссии, выводы которой продиктованы самими фигурантами расследования. Нетаниягу и его коалиция – не следователи, это те, кого нужно расследовать. В Государстве Израиль есть закон – закон о государственной комиссии по расследованию. Вопреки всей их лжи, подавляющее большинство израильского общества поддерживает такую комиссию, включая большинство избирателей коалиции. Я понял, что они заявляют, будто не доверяют председателю Верховного суда – это позорная кампания. Но ради семей, ради примирения в народе я согласился на предложение президента Герцога, согласно которому назначение комиссии будет осуществляться совместно с судьей Сольбергом. Это единственный путь к настоящему расследованию. Без автоматического большинства у правительства. С независимостью и возможностью расследовать и политическое руководство. Чтобы мы знали, что произошло, и, что не менее важно, чтобы мы убедились, что это никогда больше не повторится. Эта комиссия будет создана в первый месяц работы следующего правительства. Я обязуюсь перед вами", – резюмировал Яир Лапид.