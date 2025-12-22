Суд отклонил просьбу прокуратуры не вызывать свидетелей защиты по "делу 4000"

Окружной суд отклонил просьбу прокуратуры приостановить допрос свидетелей защиты по "делу 4000".

"В прошлом мы уже выносили постановление, согласно которому, необходимо заслушивать свидетелей защиты одновременно со свидетельствами господина Нетаниягу. Это постановление по-прежнему в силе", - говорится в решении суда.

"Если прокуратура сочтет, что необходимо воздержаться от допроса того или иного свидетеля, конкретная просьба будет рассмотрена", - заявили судьи.

20 декабря, прокуратура обратилась в окружной суд Иерусалима с просьбой не вызывать свидетелей защиты по "делу 4000" до тех пор, пока премьер-министр не закончит давать показания по делу. В прокуратуре убеждены, что Нетаниягу следит за процессом и в зависимости от того, что говорят свидетели, корректирует свои показания. Прокуратура попросила пока ограничиться вызовом свидетелей по делу 1000.

Как сообщает "Гаарец", в прошлом прокуратура обращалась с аналогичной просьбой к суду, но она была отклонена. Тогда прокуратура утверждала, что показания свидетелей используются адвокатом Нетаниягу Амитом Хададом.