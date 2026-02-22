В Магаре автомобиль сбил подростка на электровелосипеде

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда в Магаре.

Медики оказали неотложную помощь 15-летнему подростку, который получил тяжелые множественные травмы в результате столкновения с автомобилем, и эвакуировали его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.