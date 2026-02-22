x
Израиль

Внимание, розыск: пропал Евгений Орлов, в последний раз его видели в Нагарии

время публикации: 22 февраля 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 16:36
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Евгений Орлов (возраст и место проживания не указаны). В последний раз его видели 4 февраля в Нагарии, и сегодня семья пропавшего дала разрешение на публикацию объявления.

Приметы пропавшего: рост 172 см, карие глаза, короткие светлые волосы "ежиком", полное телосложение.

Всех, кому что-либо известно, что поможет установить местонахождение Евгения, просят позвонить в полицию Нагарии по телефону 04-9518421 или обратиться в единый диспетчерский центр полиции по телефону 100.

