Глава МИД Ирана сообщил о готовности встретиться с Виткоффом в четверг

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News заявил, что он готов встретиться с посланником президента США Стивом Виткоффом в ближайший четверг, 26 февраля, в Женеве. При этом он отметил, что переговоры посвящены исключительно ядерной программе Тегерана.

"Я думаю, что до сих пор есть шанс на достижение соглашения, которое устроит обе стороны. Нет никакой необходимости в концентрации американских сил в регионе. Если это ради оказания на нас давления, то это не сработает, – заявил он в интервью американскому телеканалу.

Незадолго до этого журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне передал, что американские переговорщики готовы встретиться с представителями Ирана в ближайшую пятницу, 27 февраля, если в ближайшие 48 часов от Тегерана будут получены его предложения по "ядерной сделке", которые помогут сократить разногласия между сторонами.

Агентству Reuters сообщило 22 февраля со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, что Вашингтон и Тегеран планируют провести в начале марта новый раунд переговоров.