22 февраля 2026
Культура

Хава Альберштейн отменила концертный тур по Израилю

время публикации: 22 февраля 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 17:44
Хава Альберштейн отменила концертный тур по Израилю
Chaim Goldberg/Flash90

Легендарная певица, композитор, автор песен Хава Альберштейн отменила предстоящий концертный тур по стране.

Представитель певицы сообщил новостной службе "Кан", что в связи с перенесенной "медицинской процедурой" ей необходимо время для восстановления.

В ближайшие месяцы Хава Альберштейн должна была выступить в театре Иерусалима, Центре исполнительских искусств в Герцлии, в кибуце Гиват Бренер.

