Хава Альберштейн отменила концертный тур по Израилю

Легендарная певица, композитор, автор песен Хава Альберштейн отменила предстоящий концертный тур по стране.

Представитель певицы сообщил новостной службе "Кан", что в связи с перенесенной "медицинской процедурой" ей необходимо время для восстановления.

В ближайшие месяцы Хава Альберштейн должна была выступить в театре Иерусалима, Центре исполнительских искусств в Герцлии, в кибуце Гиват Бренер.