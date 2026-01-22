Глава правительства Газы сообщил о скором открытии КПП "Рафах", Израиль опровергает

Глава Комитет по управлению сектором Газы Али Шаат заявил, что на следующей неделе возобновит работу в обоих направлениях КПП "Рафах", расположенный на границе сектора с принадлежащим Египту Синайским полуостровом.

Это заявление было опровергнуто официальным представителем Израиля, сообщившим, что, пока из сектора не будут возвращены останки Рана Гвили – последнего заложника, похищенного 7 октября 2023 года, об открытии КПП не может быть и речи.

Напомним, что Комитет – это так называемое "правительство технократов", созданное согласно плану президента США Дональда Трампа для управления Газой. Оно действует под эгидой "Совета мира". Вопреки позиции Израиля, в его состав вошли многие представители Палестинской администрации, включая самого Шаата.