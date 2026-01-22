x
22 января 2026
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 13:23
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава правительства Газы сообщил о скором открытии КПП "Рафах", Израиль опровергает

Газа
Израиль
время публикации: 22 января 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 13:26

Глава Комитет по управлению сектором Газы Али Шаат заявил, что на следующей неделе возобновит работу в обоих направлениях КПП "Рафах", расположенный на границе сектора с принадлежащим Египту Синайским полуостровом.

Это заявление было опровергнуто официальным представителем Израиля, сообщившим, что, пока из сектора не будут возвращены останки Рана Гвили – последнего заложника, похищенного 7 октября 2023 года, об открытии КПП не может быть и речи.

Напомним, что Комитет – это так называемое "правительство технократов", созданное согласно плану президента США Дональда Трампа для управления Газой. Оно действует под эгидой "Совета мира". Вопреки позиции Израиля, в его состав вошли многие представители Палестинской администрации, включая самого Шаата.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 января 2026

Новое "правительство технократов" Газы с согласия ХАМАСа возглавил чиновник ПА Али Шаат
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 января 2026

"Аль-Ахрам": Анджелина Джоли прибыла в Египет и посетила границу с Газой