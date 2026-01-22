x
22 января 2026
|
последняя новость: 23:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 23:51
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 22-летняя Мейтав Цуриэль из Эльканы

Полиция
Розыск
время публикации: 22 января 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 22:43
Внимание, розыск: пропала 22-летняя Мейтав Цуриэль из Эльканы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 22-летняя Мейтав Цуриэль из Эльканы. В последний раз ее видели около 07:40 в четверг, 22 января, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 170 см, стройная, светлый оттенок кожи, волнистые каштановые волосы, карие глаза. Была одета в голубую майку и джинсовую юбку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Ариэля по телефону 03-7729444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook