22 января 2026
Израиль

Спецслужбы изучают публикацию секретной информации о войне с Ираном на сайте ставок

ШАБАК
Война с Ираном
время публикации: 22 января 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 22:19
Фото NEWSru.co.il

Анонимный пользователь сайта ставок Polymarket в июне 2025 года поставил десятки тысяч долларов на прогнозы, которые с поразительной точностью сбылись во время войны с Ираном, начавшейся через несколько дней после этого "удачного озарения".

Как сообщает новостная "Кан", в ЦАХАЛе и в ШАБАКе подозревают, что некий источник из служб безопасности, имеющий высокий уровень доступа и осведомленный о секретной информации, использовал ее (и возможно, продолжает использовать) на сайте Polymarket для личного обогащения.

По информации "Кан", этот вопрос обсуждался в АМАНе и в ШАБАКе, но расследование официально пока не начато. Отмечается, что в июне 2025 года анонимный пользователь на сайте Polymarket, позволяющем делать ставки на будущие события в мире, сделал крупные ставки на следующие прогнозы: "Израиль нанесет удар по Ирану в пятницу", "Израиль нанесет удар по Ирану до конца июня 2025 года", "Израиль нанесет удар по Ирану до июля" и "Израиль объявит о завершении операции в Иране до июля".

Это не единичный случай: система безопасности США разыскивает пользователя сайта Polymarket, который заработал почти полмиллиона долларов, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет смещен в январе – и поставил он за несколько часов до секретной операции в Каракасею Аккаунт был открыт за месяц до операции, и пользователь вложил около 32,5 тысяч долларов в четыре ставки, связанные с судьбой Венесуэлы. Он заработал 436 тысячи долларов.

