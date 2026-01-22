Отменен обвинительный вердикт Меиру Суисе, бросившему шумовую гранату в демонстрантов

Мировой суд в Тель-Авиве отменил обвинительный вердикт, вынесенный майору полиции Меиру Суисе, бросившему светошумовую гранату в демонстрантов при разгоне акции протеста против юридической реформы в 2023 году.

Решение было принято на основании прецедентного постановления Верховного суда, в котором определены условия, при которых суд может воздержаться от вынесения обвинительного приговора в отношении подсудимого, несмотря на признание его вины: подсудимый не имеет криминального прошлого и судимость может помешать его реабилитации и, если отмена вердикта не нанесет ущерба общественным интересам.

В своем решении судья Ярон Гат указал, что граната была брошена после того, как вышестоящие офицеры присвоили событию "уровень гимель", при котором позволяется применять спецсредства для разгона демонстраций, в том числе светошумовые гранаты. В решении подчеркивается, что решение о поднятии уровня готовности было принято не Суисой.

В решении также указывается, что обвиняемый проявил небрежность при выполнении броска гранаты: "речь идет об одном броске – событии кратком и точном, которое не характеризует Меира Суису"; "это был единичный и исключительный эпизод в его профессиональной деятельности", "Суиса, в частности, беспокоился о безопасности демонстрантов".

В решении суда также указывается, что решение о применении спецсредств принималось вышестоящими офицерами, и в их отношении не предпринималось никаких дисциплинарных мер.

Суиса признал свою ответственность за указанные события, но при этом подчеркнул, что руководствовался исключительно профессиональными, а не политическими соображениями. Он говорил о том, что обстановка на той демонстрации была напряженная при большой скученности участников и он опасался, что при концентрации четыре человека на квадратный метр могла начаться давка.

Суд обязал Меира Суису выплатить 10 тысяч шекелей в качестве компенсации одной из пострадавших, еще 2 тысячи шекелей – другой пострадавшей.

Ранее мировой суд в Тель-Авиве признал Меира Суису виновным в опрометчивых действиях и халатности.