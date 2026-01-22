"Объединенный арабский список" возвращается: четыре партии подписали соглашение

Главы всех арабских партий, включая РААМ и БАЛАД, договорились перед следующими выборами заново создать "Объединенный арабский список" – через семь лет после того, как он распался.

Как сообщает в четверг, 22 января, 12 канал ИТВ, партии РААМ, ХАДАШ-ТААЛ и БАЛАД подписали соглашение о создании объединенного списка, который предотвратит угрозу не достичь электорального барьера для каждой из них.

Напомним, что перед выборами в Кнессет 25-го созыва "Объединенный список" раскололся. Партия БАЛАД баллотировалась самостоятельно и не прошла электоральный барьер. Партия РААМ изначально в состав "Объединенного списка" не входила.