Сексуализированное насилие в школе: арестованы трое восьмиклассников

Полиция одного из городов Гуш-Дана задержала троих учащихся восьмого ("хет") класса по подозрению в сексуализированном насилии над учеником средней школы ("хативат бейнаим"): нападение произошло в школьном туалете.

Как сообщает в четверг, 22 января, Ynet, инцидент произошел несколько недель назад. После допроса подростков освободили под домашний арест, им на некоторое время было запрещено посещать школу.

Жалобу подали родители пострадавшего школьника: они попросили не афишировать происшествие, чтобы избежать возможной идентификации мальчика и защитить его от дополнительного стресса.

Однако недавно отстраненные от занятий обидчики вернулись в школу, что вызвало беспокойство у родителей пострадавшего и у родителей других учащихся.

В администрации школы подчеркнули, что руководство образовательного заведения крайне серьезно относится к происшествию. В администрации утверждают, что пострадавшему мальчику и его семье оказывается профессиональная помощь и сопровождение.

Министерство образования сообщило, что инцидент расследуется полицией, и подробных комментариев не будет в связи с защитой интересов пострадавшего.