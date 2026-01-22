x
22 января 2026
22 января 2026
22 января 2026
последняя новость: 20:33
22 января 2026
Израиль

Сексуализированное насилие в школе: арестованы трое восьмиклассников

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
Дети
Школьное образование
время публикации: 22 января 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 20:26
Сексуализированное насилие в школе: арестованы трое восьмиклассников
David Cohen/Flash90

Полиция одного из городов Гуш-Дана задержала троих учащихся восьмого ("хет") класса по подозрению в сексуализированном насилии над учеником средней школы ("хативат бейнаим"): нападение произошло в школьном туалете.

Как сообщает в четверг, 22 января, Ynet, инцидент произошел несколько недель назад. После допроса подростков освободили под домашний арест, им на некоторое время было запрещено посещать школу.

Жалобу подали родители пострадавшего школьника: они попросили не афишировать происшествие, чтобы избежать возможной идентификации мальчика и защитить его от дополнительного стресса.

Однако недавно отстраненные от занятий обидчики вернулись в школу, что вызвало беспокойство у родителей пострадавшего и у родителей других учащихся.

В администрации школы подчеркнули, что руководство образовательного заведения крайне серьезно относится к происшествию. В администрации утверждают, что пострадавшему мальчику и его семье оказывается профессиональная помощь и сопровождение.

Министерство образования сообщило, что инцидент расследуется полицией, и подробных комментариев не будет в связи с защитой интересов пострадавшего.

Израиль
