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Израиль

"Кан": на следующей неделе Эрдан и Эдельштейн объявят о создании партии

Юлий Эдельштейн
Выборы 2026
время публикации: 22 июля 2026 г., 21:06 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 21:09
"Кан": на следующей неделе Эрдан и Эдельштейн объявят о создании партии
AP Photo/Yuki Iwamura

Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан намерен объявить на следующей неделе о создании новой политической партии, которая примет участие в выборах в Кнессет 26 созыва.

Как сообщает "Кан", вторым номером в списке будет бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн.

Партия заявит о себе, как праволиберальная, и ее лидеры призовут к созданию широкого сионистского правительства. Эта партия объявит, что не присоединится к правительству одного блока, а главной темой ее повестки дня станет равенство в распределении бремени и призыв ультраортодоксов.

Согласно опубликованной информации, бывшая министр юстиции Айелет Шакед не присоединится к новой партии. Союз с Бени Ганцем также не на повестке дня из-за требования главы "Кахоль Лаван" возглавить список.

В то же время ожидается, что в список войдут бывшая мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох и активистка движения "Милуимниким" Швут Раанан, которая покинула партию Йоаза Хенделя.

Израиль
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