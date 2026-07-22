В возрасте 93 лет скончался журналист Хаим Явин, лауреат Премии Израиля

Израильский журналист и телеведущий Хаим Явин скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщила его семья.

Явин, получивший прозвище "Господин телевидение", был одним из основателей Управления телерадиовещания. С 1968 по 2008 год он вел главную новостную программу Первого канала "Мабат".

В 1997 году Явин был удостоен Государственной премии Израиля в области журналистики. Его похороны состоятся в пятницу, 24 июля, на кладбище Гиват а-Шлоша.