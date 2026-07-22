x
22 июля 2026
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июля 2026
|
22 июля 2026
|
последняя новость: 19:45
22 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CNBC: хуситы подготовили ракеты и беспилотники для атак на суда в Красном море

США
Саудовская Аравия
Хуситы
Судоходство
время публикации: 22 июля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 19:01
CNBC: хуситы подготовили ракеты и беспилотники для атак на суда в Красном море
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы завершили подготовку к возобновлению атак на торговые суда, проходящие через южную часть Красного моря. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бюллетень Объединенного морского информационного центра JMIC, базирующегося в Бахрейне.

В документе приводятся сведения источников, близких к хуситам, согласно которым группировка разместила ракеты и беспилотники в районе Баб-эль-Мандебского пролива – одного из важнейших маршрутов международного судоходства. При этом JMIC не утверждает, что ему удалось самостоятельно подтвердить эту информацию.

Центр сообщил, что за предшествующие 48 часов подтвержденных нападений на торговые суда зафиксировано не было, а непосредственных признаков готовящейся в ближайшее время масштабной атаки не наблюдалось. Уровень угрозы в районе южной части Красного моря и Баб-эль-Мандеба оценивался как умеренный, однако риск для судов, связанных с Саудовской Аравией, был назван повышенным.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 июля 2026

Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии