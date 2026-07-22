CNBC: хуситы подготовили ракеты и беспилотники для атак на суда в Красном море

Йеменские хуситы завершили подготовку к возобновлению атак на торговые суда, проходящие через южную часть Красного моря. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на бюллетень Объединенного морского информационного центра JMIC, базирующегося в Бахрейне.

В документе приводятся сведения источников, близких к хуситам, согласно которым группировка разместила ракеты и беспилотники в районе Баб-эль-Мандебского пролива – одного из важнейших маршрутов международного судоходства. При этом JMIC не утверждает, что ему удалось самостоятельно подтвердить эту информацию.

Центр сообщил, что за предшествующие 48 часов подтвержденных нападений на торговые суда зафиксировано не было, а непосредственных признаков готовящейся в ближайшее время масштабной атаки не наблюдалось. Уровень угрозы в районе южной части Красного моря и Баб-эль-Мандеба оценивался как умеренный, однако риск для судов, связанных с Саудовской Аравией, был назван повышенным.