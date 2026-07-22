Судья FIFA и футболисты ХАМАСа: ЦАХАЛ ответил на обвинения в убийстве палестинских спортсменов

В ответ на обвинения в преднамеренных атаках на палестинских спортсменов в Газе ЦАХАЛ опубликовал список футболистов, тренеров и судей из Газы, состоявших в ХАМАСе и "Исламском джихаде".

В список включены 12 человек, среди которых футболисты, тренеры и международный арбитр FIFA. ЦАХАЛ утверждает, что некоторые из них занимали командные должности, служили в противотанковых подразделениях и подразделении БПЛА, а трое участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Футболист Мухаммад Бархаат, изображенный на опубликованной ЦАХАЛом фотографии, по данным спецслужб Израиля, состоял в "Исламском джихаде" и участвовал в атаке на израильские населенные пункты 7 октября. В "резне" также участвовали тренер и футболист Мухаммад Мансур, футболист Махмуд Амад Ата Хасунэ. Арбитр FIFA Махмуд Сами Махмуд Хаттаб состоял в "Исламском джихаде".

"Клеветническая кампания, изображающая ЦАХАЛ как армию, которая преднамеренно наносит удары по представителям футбольного сообщества, была частью усилий, направленных против Государства Израиль. Она стоит в одном ряду с другими клеветническими кампаниями, развернутыми против Израиля с начала войны, в которых ликвидированных террористов представляли как журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, скрывая их участие в террористической деятельности", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.