x
22 июля 2026
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июля 2026
|
22 июля 2026
|
последняя новость: 19:45
22 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Судья FIFA и футболисты ХАМАСа: ЦАХАЛ ответил на обвинения в убийстве палестинских спортсменов

Футбол
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исламский джихад
ЦАХАЛ
время публикации: 22 июля 2026 г., 19:01 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 19:04
Судья FIFA и футболисты ХАМАСа: ЦАХАЛ ответил на обвинения в убийстве палестинских спортсменов
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ответ на обвинения в преднамеренных атаках на палестинских спортсменов в Газе ЦАХАЛ опубликовал список футболистов, тренеров и судей из Газы, состоявших в ХАМАСе и "Исламском джихаде".

В список включены 12 человек, среди которых футболисты, тренеры и международный арбитр FIFA. ЦАХАЛ утверждает, что некоторые из них занимали командные должности, служили в противотанковых подразделениях и подразделении БПЛА, а трое участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Футболист Мухаммад Бархаат, изображенный на опубликованной ЦАХАЛом фотографии, по данным спецслужб Израиля, состоял в "Исламском джихаде" и участвовал в атаке на израильские населенные пункты 7 октября. В "резне" также участвовали тренер и футболист Мухаммад Мансур, футболист Махмуд Амад Ата Хасунэ. Арбитр FIFA Махмуд Сами Махмуд Хаттаб состоял в "Исламском джихаде".

"Клеветническая кампания, изображающая ЦАХАЛ как армию, которая преднамеренно наносит удары по представителям футбольного сообщества, была частью усилий, направленных против Государства Израиль. Она стоит в одном ряду с другими клеветническими кампаниями, развернутыми против Израиля с начала войны, в которых ликвидированных террористов представляли как журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, скрывая их участие в террористической деятельности", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2026

1020-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии