Walla: на фоне опасений вмешательства Турции в Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов

В израильской системе безопасности обсуждают возможность приобретения морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, предназначенных прежде всего для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Об этом пишет сайт Walla.

Этот вопрос рассматривается на фоне опасений, что напряженность в отношениях с Турцией может перерасти в непосредственное столкновение в районах действий ЦАХАЛа. Турецкий флот располагает более чем десятью дизель-электрическими подлодками и считается одним из крупнейших в регионе.

Самолет P-8 оснащен морским радаром, акустическими, оптико-электронными и инфракрасными датчиками, а также может нести торпеды, противокорабельные ракеты и морские мины.