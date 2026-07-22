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Пресса

Walla: на фоне опасений вмешательства Турции в Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов

Турция
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 22 июля 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 17:43
Walla: на фоне опасений вмешательства Турции в Израиле обсуждается закупка противолодочных самолетов
Wikipedia.org. Фото: U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class Juan Sua

В израильской системе безопасности обсуждают возможность приобретения морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon, предназначенных прежде всего для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Об этом пишет сайт Walla.

Этот вопрос рассматривается на фоне опасений, что напряженность в отношениях с Турцией может перерасти в непосредственное столкновение в районах действий ЦАХАЛа. Турецкий флот располагает более чем десятью дизель-электрическими подлодками и считается одним из крупнейших в регионе.

Самолет P-8 оснащен морским радаром, акустическими, оптико-электронными и инфракрасными датчиками, а также может нести торпеды, противокорабельные ракеты и морские мины.

Пресса
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