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Ближний Восток

Европейское агентство авиабезопасности рекомендовало полностью остановить полеты в Иорданию

Иордания
Авиация
Транспорт
время публикации: 22 июля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 16:56
Европейское агентство авиабезопасности рекомендовало полностью остановить полеты в Иорданию
Wikipedia.org. Фото: Fallaner

Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждение о высокой опасности полетов в воздушном пространстве Иордании и рекомендовало авиакомпаниям полностью отказаться от его использования.

Новый бюллетень по зонам конфликтов был опубликован 22 июля. Рекомендация распространяется на всю зону полетной информации Аммана и действует на всех высотах и эшелонах. Предупреждение останется в силе до 31 августа 2026 года, если ситуация не будет пересмотрена раньше.

В EASA сообщили, что с середины июля ситуация резко ухудшилась из-за роста военной активности в воздушном пространстве Иордании. В документе говорится о повторяющихся иранских ракетных атаках и, в меньшей степени, ударах беспилотников по объектам на территории королевства.

EASA также отметило, что власти Иордании пока не ввели связанных с конфликтом ограничений воздушного движения, не закрыли маршруты и не выпустили специальных эксплуатационных рекомендаций. В результате авиакомпании располагают ограниченным набором мер, позволяющих снизить риски.

Ближний Восток
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