В кибуце Мисгав-Ам погиб человек в результате взрыва противотанковой ракеты из Ливана
время публикации: 22 марта 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 08:41
Из Ливана выпустили противотанковый снаряд в направлении автомобиля в кибуце Мисгав-Ам у границы с Ливаном. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель оказался заблокирован в нем.
Огонь перекинулся на находящийся рядом грузовик. На месте работают пожарно-спасательная служба и "Маген Давид Адом". Первоначально сообщалось о пострадавшем в критическом состоянии, позднее службы спасения констатировали его смерть.