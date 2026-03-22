В кибуце Мисгав-Ам погиб человек в результате взрыва противотанковой ракеты из Ливана

Из Ливана выпустили противотанковый снаряд в направлении автомобиля в кибуце Мисгав-Ам у границы с Ливаном. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель оказался заблокирован в нем.

Огонь перекинулся на находящийся рядом грузовик. На месте работают пожарно-спасательная служба и "Маген Давид Адом". Первоначально сообщалось о пострадавшем в критическом состоянии, позднее службы спасения констатировали его смерть.