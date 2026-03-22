x
22 марта 2026
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В кибуце Мисгав-Ам погиб человек в результате взрыва противотанковой ракеты из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Хизбалла
время публикации: 22 марта 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 08:41
Пострадавший в критическом состоянии в результате взрыва в кибуце Мисгав-Ам
Basel Awidat/Flash90
Пресс-служба МАДА

Из Ливана выпустили противотанковый снаряд в направлении автомобиля в кибуце Мисгав-Ам у границы с Ливаном. В результате взрыва автомобиль загорелся, водитель оказался заблокирован в нем.

Огонь перекинулся на находящийся рядом грузовик. На месте работают пожарно-спасательная служба и "Маген Давид Адом". Первоначально сообщалось о пострадавшем в критическом состоянии, позднее службы спасения констатировали его смерть.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook