ЦАХАЛ уничтожил мост через реку Литани и 15 командных пунктов "Хизбаллы"

В воскресенье, 22 марта, ЦАХАЛ уничтожил центральную переправу через реку Литани, использовавшуюся "Хизбаллой" для переброски с севера тысяч единиц оружия, ракет и ракетных установок, применявшихся для обстрелов Израиля.

В ходе отдельной волны ударов в районе Набатии, на юге Ливана, были атакованы 15 командных пунктов "Хизбаллы".

В заявлении армии говорится, что ЦАХАЛ продолжит действовать в полную силу против террористической организации "Хизбалла", которая присоединилась к боевым действиям против Израиля и действуют под покровительством иранского террористического режима.