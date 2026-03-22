ЦАХАЛ завершил новую волну ударов по военным объектам в Тегеране
Израильские ВВС завершили нанесение очередной серии авиаударов по объектам иранского режима в районе Тегерана.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе этого вылета были сброшены десятки боеприпасов на объекты, использовавшиеся для производства и хранения вооружений. Среди целей – армейская база, где проводилась подготовка личного состава и хранились ракетные системы противовоздушного назначения, производственно-складской объект министерства обороны, а также производственный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Помимо этого, ЦАХАЛ сообщил об ударах по командному пункту министерства разведки Ирана и по штабу экстренного реагирования сил внутренней безопасности.
Операция была проведена при разведывательном сопровождении военной разведки (АМАН).
צה"ל השלים גל תקיפות לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה ומפקדות בטהרן
צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב טהרן.
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 22, 2026