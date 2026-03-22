22 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ завершил новую волну ударов по военным объектам в Тегеране

время публикации: 22 марта 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 16:14
Nati Shohat/Flash90

Израильские ВВС завершили нанесение очередной серии авиаударов по объектам иранского режима в районе Тегерана.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе этого вылета были сброшены десятки боеприпасов на объекты, использовавшиеся для производства и хранения вооружений. Среди целей – армейская база, где проводилась подготовка личного состава и хранились ракетные системы противовоздушного назначения, производственно-складской объект министерства обороны, а также производственный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Помимо этого, ЦАХАЛ сообщил об ударах по командному пункту министерства разведки Ирана и по штабу экстренного реагирования сил внутренней безопасности.

Операция была проведена при разведывательном сопровождении военной разведки (АМАН).

