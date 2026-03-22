Израиль

ЦАХАЛ: силы 36-й дивизии продолжают локальную наземную операцию на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 марта 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 07:47
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 36-й дивизии продолжают локальную наземную операцию по уничтожению террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израильские военные значительное количество оружия в зоне проведения операции.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали более десяти боевиков "Хизбаллы", представлявших непосредственную угрозу израильским силам.

Военнослужащие бригады "Голани" обнаружили здание, использовавшееся как пункт сбора боевиков "Хизбаллы".

Найдено оружие, в том числе ракеты, стрелковое оружие и магазины с боеприпасами, которые, как заявляет ЦАХАЛ, предназначались для подготовки и осуществления атак против израильских военных и граждан Израиля.

