ЦАХАЛ: силы 36-й дивизии продолжают локальную наземную операцию на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 36-й дивизии продолжают локальную наземную операцию по уничтожению террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израильские военные значительное количество оружия в зоне проведения операции.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали более десяти боевиков "Хизбаллы", представлявших непосредственную угрозу израильским силам.

Военнослужащие бригады "Голани" обнаружили здание, использовавшееся как пункт сбора боевиков "Хизбаллы".

Найдено оружие, в том числе ракеты, стрелковое оружие и магазины с боеприпасами, которые, как заявляет ЦАХАЛ, предназначались для подготовки и осуществления атак против израильских военных и граждан Израиля.